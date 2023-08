Rifiuti abbandonati La mappa cittadina dove si trova ogni tipo di scarto

di Ylenia Cecchetti

Le segnalazioni fioccano generose, sempre per raccontare la scoperta di una (brutta) sorpresa. I cittadini chiamano, chiedono, protestano, si indignano. E allora abbiamo voluto toccare con mano la questione degrado in città in estate, facendo un piccolo ’tour’ alle porte del centro storico per verificare. Rifiuti non conferiti. Rifiuti che deturpano la città. Rifiuti lanciati sulle sponde del fiume Arno, dove l’ultima operazione di recupero in ordine di tempo riguarda via Limitese a Spicchio, dove gli ispettori ambientali di Alia e la polizia municipale hanno rinvenuto una discarica abusiva lungo l’argine. Montagne di rifiuti. Sacchi di rifiuti. Cumuli di rifiuti. Le declinazioni sono infinite ma il problema è uno ed è urgente: inciviltà.

Lasciamo l’auto in zona stazione e già al parcheggio tra via dei Cappuccini e via Cantini cominciano i primi problemi. Per evitare di calpestare siringhe usate è un vero e proprio slalom. In città è risaputo, ma non per questo legittimato: le aree a verde del parcheggio frequentato ogni giorni da studenti e pendolari sono disseminate di cartacce, pacchetti di sigarette, contenitori di siringhe usate, aghi, medicinali. Ci imbattiamo in un ’volontario’ che, protestando a voce alta, si rimbocca le maniche e inizia a raccogliere. Recupera un paio di scarpe, piatti di plastica, fette di cocomero, lattine di birra, tovaglioli e bottiglie di plastica. I resti di un pic nic finito male, se questo è il risultato.

"Eppure il cestino è qui, a due passi", dice tra sé e sé il residente, infastidito. Altra tappa, stessi disagi. In via Pulidori suona come una beffa l’abbandono di un mobile in legno smontato nelle sue componenti (cassettone ed ante) proprio sotto la targa che indica il “Muro libero“, parete colorata dalla street art. Libertà d’espressione sì, ma fino a un certo punto. Accanto alla campana del vetro fino a pochi giorni fa era stato lasciato un gioco a dondolo per bambini con contorno di sacchi di immondizia. Ieri, al suo posto, vestiti e coperte.

Il gestore della raccolta dei rifiuti, Alia servizi ambientali, tiene a specificare che sono diverse le zone all’attenzione degli operatori ecologici. "La presenza di uomini e mezzi è quotidiana e costante - confermano dall’azienda - Si presta attenzione al fenomeno dell’abbandono, un problema presente e non sottovalutato sul quale si cerca di intervenire tempestivamente". Secondo le statistiche, sugli abbandoni degli ingombranti non passano più di 24 ore dalla segnalazione alla rimozione. La pulizia meccanica e manuale in centro storico è programmata più volte al giorno. "Via delle antiche mura e Porta Pisana sono presidiate con una mini spazzatrice in azione più volte al giorno. Anche in via Ridolfi, via del Giglio, Piazza Farinata degli Uberti i cestini vengono svuotati più volte al giorno ed è costante la presenza degli ispettori ambientali per controllare il corretto conferimento dei rifiuti".

Stessa cosa in piazza don Minzoni e via XX Settembre. In zona stazione e via Cantini l’intervento programmato di rimozione delle siringhe è settimanale. Su richiesta e vista la situazione di necessità, forse lo si dovrebbe implementare.