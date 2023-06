Rievocazioni, musica e cinema Da oggi inizia l’Estate Cerretese Con una carrellata di iniziative

Un cartellone completo. Dove ce n’è per tutti i gusti, quello dell’Estate Cerretese 2023, contraddistinta da tanti eventi resi possibili dall’impegno congiunto dell’amministrazione, della Pro Loco, Ccn, delle Contrade del Palio e di tante associazioni. In un gioco di squadra che anche quest’anno è riuscito a proporre tanti momenti. Dalla musica al cinema, alle notti piene di magia. Il programma, nutrito e variegato, è un suggestivo cammino di avvicinamento al Palio del Cerro previsto il 2 settembre.

Si parte già stasera con la festa della musica in piazza Desideri e in biblioteca, a partire dalle 18: la musica sarà protagonista nel corso di un’iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con Muzika Aps. Si alterneranno saggi moderni e classici in una serata destinata a non deludere le aspettative del pubblico. La partecipazione a tutte le esibizioni è gratuita. Poi avanti con la ’Notte d’Isabella’ il primo e il 2 luglio con le atmosfere e i misteri del borgo mediceo che in quei giorni si risveglierà come per incanto nel luglio 1576 e sarà trasportato dal gran fermento del popolo intento a far festa, per salutare l’arrivo alla Villa Medicea dell’amata Isabella, figlia prediletta del Granduca Cosimo I.

L’affascinante rievocazione storica giunge alla sua undicesima edizione, per la quale saranno ancor più numerosi gli artisti coinvolti e gli spettacoli itineranti nel borgo e dinanzi alle scale del Buontalenti. Si spazierà dai giochi di spade all’antica balestra manesca, dalla falconeria alle bandiere, dalle musiche e danze rinascimentali ai giocolieri, dagli spettacoli di fuoco alle magie del pifferaio magico, per non dimenticare il teatro dei burattini per i più piccoli. Per l’occasione locande e osterie saranno vestite a festa con tanto di banchi del mercato rinascimentale. L’entrata in questo caso prevede un biglietto d’ingresso che costerà 5 euro, con la riduzione per i residenti del Comune a 3 euro. Per chi vive in centro storico e per i ragazzi fino a 18 anni invece è prevista l’esenzione totale.

Nemmeno il tempo di smaltire le emozioni de ’La Notte d’Isabella’, che Cerreto Guidi sarà già pronta a ospitare la 48esima edizione di Medicea Wine Festival, con vino, cibo e musica, che si svolgerà dal 6 al 16 luglio, organizzata dal Comune e dalla Pro Loco in collaborazione con le Contrade del Palio, il Gaceb, il Ccn.

Poi Cerreto Street Wine (l’8 e il 9 luglio), ha l’obiettivo di valorizzare la produzione enologica del territorio dell’Empolese Valdelsa, del Montalbano e dei Comuni limitrofi a Cerreto. Spazio anche al cinema con il cartellone estivo che è fatto apposta per ingolosire grandi e piccini con pellicole e titoli di sicuro richiamo. Le proiezioni, curate dall’associazione culturale La Maschera, partiranno martedì 4 luglio.