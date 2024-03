Ricorsi contro i crimini di guerra. Si apre a un accordo tra le parti

EMPOLESE VALDELSA

Dal tribunale di Firenze è arrivata la disponibilità alla sollecitazione della ricerca di un accordo fra le parti, in quanto un’eventuale intesa contribuirebbe ad accorciare drasticamente i tempi per chiudere una vicenda dolorosa. Questa, in sostanza, la sintesi dell’udienza svoltasi ieri e relativa al ricorso presentato dagli eredi dei residenti di Montelupo rastrellati dai nazifascisti ottant’anni fa. Già lo scorso anno l’amministrazione comunale aveva scelto di ricorrere contro i crimini del Terzo Reich come previsto dall’articolo 43 del decreto legge 36/2022, che istituiva un fondo da 60 milioni di euro complessivi per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra compiuti ai danni di cittadini italiani tra l’1 settembre 1939 e l’8 maggio 1945. In questo periodo, il Comune si è adoperato per informare, supportare e coordinare i familiari che hanno espresso volontà di presentare ricorso e chiedere l’accesso al fondo, arrivando a depositare complessivamente 13 citazioni (che interessano 16 deportati) coinvolgendo 25 familiari delle vittime. E se nelle scorse settimane non erano mancate polemiche in paese (e non solo) sulla base di un presunto atteggiamento ostruzionistico mostrato dall’Avvocatura di Stato, qualche timido spiraglio potrebbe essersi aperto ieri.

"In astratto, il tribunale si è detto disponibile a sollecitare soluzioni conciliative – ha spiegato l’avvocato Diego Cremona, che assiste i familiari dei deportati – il mio auspicio è che si possa comunque coltivare una soluzione parallela, in sede anche politica e diplomatica, che coinvolga anche la Germania: il danno che oggi in giudizio viene domandato non è mai stato indennizzato. Perché si tratta di un danno non patrimoniale". Allo stato attuale, il verdetto del giudice potrebbe arrivare fra il prossimo ottobre e la primavera del 2025. Nel frattempo però, non è detto (almeno a livello teorico) che l’Avvocatura di Stato non possa mostrarsi disponibile ad un’eventuale soluzione di conciliazione, con i ricorrenti che a quel punto dovranno valutare caso per caso l’opportunità di percorrere questa strada. "Se ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni? Direi di sì, per certi versi – il commento di Nadia Frizzi, consigliera Aned e nipote del deportato Erasmo Frizzi – sono personalmente rimasta sorpresa dall’attuale governo, che da un lato ha confermato il fondo ma dall’altro ne sta di fatto rendendo difficoltoso l’accesso. La nostra non è una questione economica, ma una questione di giustizia. In primis per i figli delle vittime dei campi di concentramento, ai quali è venuto improvvisamente a mancare un riferimento per tutta la vita".

Giovanni Fiorentino