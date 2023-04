“Ricordi in materia“ a Palazzo Ghibellino L’inaugurazione della mostra è per oggi alle 17

Sarà inaugurata oggi alle 17 a Palazzo Ghibellino di Empoli la mostra "Ricordi in materia", a cura del Circolo Arti Figurative. L’esposizione, che sarà visitabile fino al 21 aprile, avrà come protagoniste le opere di alcuni bambini e ragazzi autistici realizzate durante un workshop organizzato dall’associazione Abbracciami Aps con l’artista Marco Angelini. Ognuno dei partecipanti ha seguito il suo percorso personale, partendo dall’utilizzo di un oggetto a lui caro per poi arrivare alla realizzazione dell’opera artistica, attraverso un’esperienza sensoriale e creativa. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 17 alle 19.30, tranne lunedì, visitabile dalle 9 alle 11.