Riconoscere le notizie false nel web

Intervistando alcuni studenti della scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Empoli est, sono giunte presso di noi, alcune risposte sulla conoscenza su quelle che vengono definite fake news.

Queste sono le domande che abbiamo rivolto alle diverse classi.

Cosa ne pensi delle fake news?

Cosa faresti davanti ad una fake news? Come fai a riconoscere una fake news?

Le risposte hanno valorizzato e messo in evidenza l’inutilità di queste notizie che falsificano la realtà. Falsificano a realtà e, in molti casi, possono mettere a rischio le nostre vite, a seconda di quali ambiti e qualio argomenti affrontano.

L’unico modo per difendersi da queste infondatezze, non resta che consultare siti che possono definirsi autorevoli, per esempio i siti dei quotidiani attendibili o istituzioni avvalorate. Non affidarsi e non prendere per buono, quindi, ogni particolare che possiamo reperire su internet e non fermarsi alle prime ricerche.