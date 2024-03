Richiedenti asilo: "Più attenzione all’accoglienza"

Una mozione che impegna il sindaco e la giunta a richiedere alle autorità competenti una serie di controlli presso le strutture di accoglienza migranti del territorio, proponendo agli ospiti iniziative di formazione legate al codice della strada. È la proposta presentata dalla Lega, che dovrebbe a questo punto essere discussa nella prossima seduta del consiglio comunale. I consiglieri leghisti Damiano Baldini ed Eliseo Palazzo lamentano in particolare il "mancato rispetto delle norme stradali da parte di alcuni richiedenti asilo": si sposterebbero – a loro dire – anche in orario notturno senza indumenti catarifrangenti e in strade precluse alla circolazione dei pedoni, con tutti i rischi che ne conseguono. "Ci risultano numerose segnalazioni da parte dei cittadini, più o meno formalizzate, relative a continue e ripetute violazioni del codice della Strada, da parte di soggetti migranti – hanno spiegato i due esponenti del Carroccio – gli stessi che sarebbero soliti spostarsi lungo le vie urbane di Certaldo senza tra l’altro dispositivi di protezione adeguati. Numerosi i casi in cui si trovano ad attraversare la SR429 con monopattini o a piedi, senza le dovute accortezze per segnalare la loro stessa presenza. Così facendo, mettono a repentaglio la loro stessa incolumità e quella degli automobilisti, costretti a manovre pericolose per scongiurare il peggio". Il documento, oltre ad un implemento dei controlli, chiede anche l’istituzione di corsi di sicurezza stradale all’interno dei Cas.

g.f.