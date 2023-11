Ricercatori in rivolta: "Cancellazioni e ritardi. Raggiungere il lavoro ormai è un calvario"

Sono originari di Pisa, Napoli e Roma e hanno scelto Empoli come base strategica "per poter raggiungere il posto di lavoro a Firenze senza dover sostenere spese folli per l’alloggio". Ma qualcosa non va per un piccolo gruppo di ricercatori, residenti appunto a Empoli, che quotidianamente si ritrova ad affrontare vere e proprie peripezie per raggiungere il polo scientifico di Sesto Fiorentino. Sono tutti dipendenti della sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede che tentano di raggiungere ogni mattina con i mezzi pubblici e con scarsi risultati. "Il nostro è un calvario, che riguarda anche molti studenti, impiegati, professori di Firenze e dintorni che svolgono la loro attività nelle facoltà delle università lì presenti - si sfogano i tre ricercatori del Cnr - Tralasciando le problematiche relative al tratto in treno fra le stazioni di Empoli e Firenze Rifredi, arrivati a quest’ultima destinazione per giungere alla meta finale l’unica soluzione è la linea 59 di Autolinee Toscane, che dovrebbe passare ogni 10-15 minuti. Il tempo necessario per percorrere l’intero tratto della linea, che collega il polo universitario di viale Morgagni a quello di Sesto, è di circa 15 minuti, e non è mai troppo trafficato. Eppure i ritardi sono all’ordine del giorno".

Da un riepilogo di ottobre delle timbrature all’ingresso della sede di lavoro, ai tre professionisti empolesi risulterebbe che il bus delle 9.29 abbia portato a destinazione l’utenza in orario solo il 15% delle volte. "Le ripercussioni? Tante - lamenta S.B., che è anche una giovane mamma - La mattina parto in largo anticipo, lascio il bambino al pre-scuola pagando una retta salatissima per questo servizio alla scuola privata, faccio i salti mortali e nonostante tre abbonamenti, ovvero treno, autobus e bike sharing, arrivare in orario è un’utopia. Sostengo le spese per la baby sitter, un sovrapprezzo inutile nel momento in cui l’ingresso a lavoro non avviene mai nell’orario prestabilito".

"La maggior parte dei colleghi fiorentini - aggiunge P.I. - arriva in auto, l’unico mezzo che ti dà la sicurezza di entrare in orario. Ma è un paradosso. Predichiamo la sostenibilità, ma siamo costretti a muoverci in macchina". Non va meglio con l’utilizzo della bici: "la ciclabile tanto promessa non è ancora finita", racconta S.B. Le segnalazioni alla società che gestisce il Trasporto pubblico locale, non avrebbero ottenuto risposta. "Recentemente è stata installata alla fermata Firenze Nova in direzione polo scientifico, una palina elettronica che dovrebbe indicare i passaggi in tempo reale dei mezzi. Ma almeno per quanto riguarda quelli del 59, si pensa che i mezzi non siano provvisti di segnalatore Gps". A tal proposito, Autolinee Toscane ribadisce di "monitorare costantemente il servizio, compreso quello del 59, su cui si registrano i ritardi segnalati principalmente a causa del traffico cittadino. Tutte le segnalazioni arrivate tramite call center e sito web sono e saranno prese in esame. A queste segue sempre una verifica". La stessa azienda ricorda che lo sciopero generale ridotto a 4 ore, dalle 9 alle 13 di oggi, riguarderà anche le linee che interessano l’Empolese Valdelsa.