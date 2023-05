Ricercato arrestato alle Cerbaie

Un pusher sul quale pendeva un ordine di carcerazione è stato trovato dai carabinieri in un immobile che l’uomo occupava abusivamente. I militari dell’Arma della stazione di Fucecchio lo hanno arrestato durante un controllo nell’area delle Cerbaie. Si tratta di un quarantunenne, di nazionalità marocchina. I carabinieri stavano effettuando un servizio finalizzato proprio alla repressione dei reati inerenti agli stupefacenti nell’area interessata dal bosco della droga quando, all’interno di un immobile abbandonato, hanno trovato l’uomo, che occupava abusivamente l’abitazione. Subito sottoposto ad accertamenti, il marocchino è risultato destinatario del provvedimento di carcerazione, emesso a seguito di condanna per i reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché di falso, commessi a Livorno nel 2013, per i quali dovrà scontare un anno e quattro mesi di reclusione.

Durante l’esecuzione del provvedimento l’uomo è inoltre risultato irregolare sul territorio nazionale e, per tale circostanza, è stato denunciato per violazione delle norme sull’immigrazione.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto nella casa circondariale di Firenze "Sollicciano", a disposizione dell’autorità giudiziaria per le ulteriori eventuali determinazioni.

C. B.