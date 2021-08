Fucecchio (Firenze), 15 agosto 2021 - Lutto nel giornalismo toscano per la scomparsa, a 82 anni, di Riccardo Cardellicchio, uno dei decani della professione nella regione. Cardellicchio, giornalista e scrittore, ricorda l'Associazione Stampa Toscana, ha svolto quasi tutta la sua attività al quotidiano Il Tirreno, lavorando a Grosseto, Prato, Livorno, ma soprattutto a Empoli e Pontedera.

Cardellicchio era nato nel 1939 a Fucecchio, città di Indro Montanelli della quale è stato anche assessore alla cultura. Anche al suo lavoro di indagine minuziosa e tenace si deve la ricostruzione dell'eccidio del Padule di Fucecchio, una delle più sanguinose stragi tra quelle compiute dai nazisti e nella quale morirono 174 persone nel 1944. Da quel suo lavoro d'inchiesta nacque il libro-inchiesta, "L'estate del '44", messo poi in scena sotto forma di rappresentazione teatrale. Protagonista della visione più autentica del giornalismo attento alle tematiche del territorio, ricorda ancora l'Ast, ha raccontato per anni la vita sociale, produttiva e culturale di quell'importantissimo pezzo di Toscana che da Empoli si snoda lungo la valle dell'Arno fino a Pontedera e Pisa, con grande attenzione alle questioni dell'ambiente e del lavoro.

L'ultimo saluto lunedì 16 agosto alle 10 alla Collegiata di Fucecchio.