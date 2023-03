Ribaltone dem, la voce dei circoli "Elly è l’unica che può risollevarci"

di Ylenia Cecchetti

C’è profumo di cambiamento nell’aria. Sono passati pochi giorni dallo spoglio dei voti: il Pd ha il primo segretario donna. Il ribaltone anche nell’Empolese Valdelsa ha il volto di Elly Schlein, 37 anni, deputata ed ex vicepresidente dell’Emilia Romagna. Sul nostro territorio ha vinto con il 53,12% di preferenze rispetto al 46,88% ottenuto da Stefano Bonaccini. L’uragano Schlein ha travolto otto comuni; Bonaccini, di Comuni, ne ha conquistati tre. Il focus su Empoli è chiaro: Bonaccini ha perso in 9 seggi su 15. Empoli Centro, Cascine, Cortenuova, Avane, MarcignanaPagnana, Pozzale, Casenuove, Fontanella e Serravalle hanno preferito la Schlein incoronando la neosegretaria del Pd, come vero elemento di novità della politica nazionale. Le percentuali migliori? Fontanella e Marcignana. Facciamo un giro tra le case del popolo, ma gli anziani seduti al tavolo per una partita a carte sono un patrimonio in via d’estinzione. I giovani, un miraggio. Gli orari di apertura sempre più ridotti e le risorse a disposizione sempre meno.

Ore 11, casa del popolo di Ponzano. Lo zoccolo duro dell’elettorato c’è e resiste. La sezione di via Ponzano è una di quelle che ha preferito Bonaccini, con un 57% dei voti a favore. Eppure proprio qui c’è chi è pronto a ripensarci. Emilio Boretti è un over 80. "Ho votato Bonaccini - confessa il pensionato - Lo avevo incontrato in qualche occasione sul territorio e mi era piaciuto. Ma in questi giorni mi sono ricreduto. Do piena fiducia a Schlein, se dovessi rivotare probabilmente la sceglierei".

Il clima si surriscalda, "te l’avevo detto di votarla - alza il tono, un avventore del bar - E’ l’unica che può far qualcosa per questo Pd che ci ha portati alla disperazione". La sfida più difficile che la neo eletta si troverà davanti? Secondo Boretti è quella di "tener conto delle minoranze e delle tante anime del Pd". Elly Schlein può far tornare a guadagnare consensi e nuovi iscritti. "E’ la prima donna a guidare il Pd, è vero - commenta Giuseppe Forconi - ma non ne farei una questione di genere. Non è una gara fra donne. Non deve combattere la Meloni, ma il sistema. E’ l’unica che può ripulire il partito dalle correnti. Largo ai giovani". A Empoli il miglior dato per Bonaccini è stato al seggio di Villanuova dove il 67% delle schede sono state per lui.

L’exploit lo ha fatto al seggio di Ortimino di Montespertoli dove ha preso il 73% di voti, lasciando Schlein al 27%. Tra i Circoli in cui il presidente dell’Emilia Romagna ha avuto la meglio c’è anche l’Arci di via della Torraccia, Martignana, dove si è accaparrato il 64% delle preferenze. Roberto Taddeini, presidente del Circolo Arci di Martignana, però, ha votato nella sezione di Casenuove, che ha preferito Schlein. "Ho votato per lei, non ho paura di dirlo. E tanti come me - afferma Taddeini - E’ molto più portata al terzo settore rispetto all’altro candidato. Ho 74 anni, mi sento di dire che non solo i giovani hanno dato fiducia alla segretaria. Penso che porterà nuova linfa, riuscendo a riempire i circoli, le sale. Poi le promesse elettorali restano promesse. E come si dice, tra il dire e il fare…".