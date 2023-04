"Riaprite presto l’ufficio postale di Stabbia"

"Riaprite lo sportello postale di Stabbia". L’appello arriva direttamente dal sindaco di Cerreto Guidi, Simona Rossetti, e si riferisce all’episodio dello scorso 4 marzo, quando l’ufficio postale della frazione di Stabbia fu costretto a chiudere al pubblico in seguito all’esplosione del bancomat (nella foto) con cui i malviventi si aprirono la strada per un furto. La brutta notizia, però, è che prima di un paio di mesi non arriveranno riscontri in tal senso. Rossetti ha infatti scritto nei giorni scorsi a Poste Italiane per sollecitare il ripristino dell’ufficio e una sua pronta riapertura in considerazione dell’importanza che riveste per la popolazione, considerando anche che la frazione è abbastanza popolosa e che i disagi per recarsi nel capoluogo non sono pochi. Poste Italiane ha fatto sapere che sistemare l’ufficio, in ragione dei danni subìti, comporta un intervento particolare e che i lavori già iniziati porteranno alla riapertura entro il prossimo mese di giugno. "Poste Italiane – si legge in una nota inviata dall’amministrazione comunale – ricorda che nell’attesa, il servizio sul territorio è garantito dagli uffici postali di Cerreto Guidi e di Lazzeretto e che attualmente l’ufficio postale di Stabbia è in appoggio su uno sportello dell’ufficio postale di Fucecchio per la consegna della corrispondenza inesitata". Le alternative insomma non mancano, ma tutte comportano la necessità di spostamenti che i cittadini stabbiesi avrebbero volentieri evitato.