Riapre al pubblico il centro Le Morette

Riapre al pubblico l’Osservatorio faunistico delle Morette nella Riserva naturale del Padule di Fucecchio. La Lipu, firmataria da alcuni mesi di una apposita convenzione con la Regione per la collaborazione alle attività gestionali della Riserva naturale (ed anche della Riserva naturale Lago di Sibolla), inizia un nuovo ciclo di aperture di questa iconica struttura di fruizione dell’area protetta. L’edificio, un vecchio casotto tradizionale ristrutturato per la prima volta nel 1997 e da allora adibito a Osservatorio faunistico (in passato è stato gestito dal Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio), sarà aperto nei fine-settimana, il sabato mattina e la domenica tutto il giorno fino al tramonto. Presto un calendario con tanti appuntamenti a partire dalla Festa delle Oasi e delle Riserve della Lipu (17 e 18 maggio).