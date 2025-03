Riaperta la maggior parte delle strade

L’attenzione resta alta, ma il peggio sembra passato e le previsioni per i prossimi giorni sembrano consentire un cauto ottimismo. La Valdelsa, rispetto all’Empolese, sembra aver registrato meno danni, ma le problematiche non sono mancate, anche se quasi tutte le strade chiuse precauzionalmente venerdì scorso fra Montespertoli, Certaldo, Gambassi, Montaione e Castello sono state riaperte.

E’ stato il territorio comunale di Montespertoli quello più interessato dagli eventi atmosferici, dati alla mano. Ma si tratta di problemi in via di risoluzione: l’amministrazione ha fatto sapere che gli operai comunali ieri mattina erano al lavoro per risolvere. Sono state riaperte via Lungagnana in toto e via Gricciano nei pressi dell’Orme. Rimane chiusa in via precauzionale, come previsto dal piano di protezione civile, via Pian di Pesciola e sulla SP80 (via Virginio) si continua a procedere in regime di senso unico alternato.

Il personale di E-Distribuzione è intervenuto a Montagnana per scongiurare ulteriori interruzioni alla rete elettrica. Per quel che riguarda Castelfiorentino, le forti piogge hanno causato il danneggiamento della banchina nella strada provinciale 108 di Castelnuovo d’Elsa (la Città Metropolitana sta provvedendo con i dovuti interventi). A Certaldo è stata monitorata l’area del Piano di Sotto. "La situazione su Certaldo non desta attualmente particolari preoccupazioni – ha detto il sindaco Giovanni Campatelli - stiamo tenendo sotto osservazione il reticolo minore".

A Gambassi, poco prima della comunicazione dell’allerta rossa, l’amministrazione aveva chiuso via Ruggero Grieco in via precauzionale. Già ieri era infine stata disposta (per la giornata odierna) la riapertura di impianti sportivi, parchi, sottopassi, cimiteri, teatri, biblioteche, musei e luoghi di cultura in genere.