Rete debole e maleodoranze. Montaioncino chiede aiuto: "Il piano era previsto ma..."

Da un lato maleodoranze più volte segnalate e dovute a quanto pare "agli scarichi depurati – si legge nel documento all’albo – delle acque scure di un edificio privato", dall’altra la richiesta di far sì che anche nell’area di via della Quercia possa arrivare la fibra ottica come nel centro di Montelupo. Sono richieste e criticità principali che gli esponenti del Consorzio strada vicinale di Montaioncino hanno avanzato al Comune di Montelupo, nel corso dell’assemblea consortile svoltasi nei giorni scorsi. L’ente ha fatto sapere come fosse effettivamente stato previsto un piano per portare la fibra anche alle utenze di via della Quercia usando fondi pubblici per le zone a fallimento di mercato (rientrante nella cosiddetta "fascia bianca"), ma con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza altre aree di "fascia grigia" avrebbero alla fine avuto la precedenza.

È quindi stato suggerito di attendere il post-elezioni sia per avere ragguagli su questo tema che per discutere con quella che sarà la nuova amministrazione comunale dell’eventuale presa in carico da parte del Comune della via in questione, per una soluzione auspicata da alcuni consorziati. Il presidente del consorzio ha poi segnalato che è stato sollevato una problematica di cattivi odori nel primo tratto di via della Quercia.

E un esponente del Consorzio ha infine chiesto la disponibilità del Comune a co-finanziare gli eventuali lavori di scavo e posa delle tubature necessarie per allargare la rete idrica alle abitazioni non ancora collegate all’acquedotto.

G.F.