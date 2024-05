Restyling urbano a Sovigliana. Nascerà un ’corridoio verde’: "Così favoriamo l’attività sportiva"

"Si tratta di un intervento con cui intendiamo realizzare in prima istanza un ’corridoio verde’ fra via Togliatti e via Pellico, corredato da un camminamento che permetterà una miglior fruizione dell’area per lo sport realizzata nei pressi delle scuole medie di Sovigliana". Il sindaco Giuseppe Torchia ha così commentato l’acquisizione da parte del Comune di Vinci di un terreno posto all’intersezione fra via Pellico e piazza del Risorgimento. La trattativa fra l’ente ’leonardiano’ e la proprietà si è risolta positivamente: sono stati stanziati venti mila euro e adesso che è arrivato il via libera anche da parte del consiglio comunale (sulla base di una delibera di qualche giorno fa) l’operazione può essere messa nero su bianco (con il passaggio che si formalizzerà nel giro di poche settimane).

Quando il terreno in questione diventerà di proprietà pubblica, l’idea è quella di realizzarvi anche un camminamento per razionalizzare quella che sta diventando una vera e propria "area sportiva". Si stratta infatti di un complesso immobiliare costituito dall’edificio scolastico, dall’immobile adibito a Palazzetto dello sport e da vari spazi esterni per la pratica sportiva all’aperto e la ginnastica. Proprio in quella zona, oltretutto, sarà realizzato nei prossimi mesi un ulteriore campo da pallavolo, ad incrementare un’offerta sportiva che attualmente comprende il campo da basket (situato all’interno del cortile scolastico ma con un accesso esterno che ne permette un utilizzo indipendente), lo "skate park" nel giardino della Costituzione e uno spazio attrezzato per il gioco del calcio.

Nella visione dell’amministrazione, l’acquisto del terreno in questione risulta strategico al fine di poter ampliare anche piazza del Risorgimento e il relativo parcheggio che costeggia via Silvio Pellico. La compravendita, come detto, è ormai ad un passo dalla sua conclusione, ma per quanto riguarda i lavori questi prenderanno ormai inevitabilmente corpo nella prossima legislatura.

Giovanni Fiorentino