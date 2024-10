Restyling stadio. Stasera l’ultimo dei laboratori Si avvicina la conclusione del percorso partecipativo 'StadioInsieme 2024' per la riqualificazione dello stadio Castellani dell'Empoli Fc. Ultimo incontro stasera per discutere di impatti ambientali e gestionali, con la conferenza dei servizi in vista entro 90 giorni.