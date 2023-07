Restyling dello Stadio Castellani, l’Empoli non lo compra. Un progetto pubblico la nuova via individuata

Empoli, 5 luglio 2023 – L’alienazione dello stadio Carlo Castellani non è più la strada percorribile, almeno per quelle che sono le intenzioni dell’Empoli Fc. La società del presidente Fabrizio Corsi, infatti, non è più intenzionata a comprare l’impianto di viale delle Olimpiadi, bensì a presentare un nuovo progetto con il sostegno di alcuni partner. "Siamo riusciti a mettere insieme tre/quattro partner interessati al progetto, sia a livello locale che nazionale, con i quali lavoreremo per presentare all’amministrazione comunale un progetto tra ottobre e novembre prossimi – spiega Luca Lotti, consulente del club azzurro – Abbiamo studiato tutte le ipotesi sul tavolo per affrontare il tema stadio compresa la possibilità di acquistare il bene, ma alla fine ci sembra più opportuna la strada del project pubblico che proveremo a presentare in accordo con i nostri partner in autunno ".

Da quando l’Amministrazione comunale ha comunicato la volontà di procedere con l’iter per la vendita dello stadio, circa un anno e mezzo fa, non sono infatti mai state rese note le cifre dell’operazione, che al di là di tutto non sarebbero comunque state esigue.

“Una documentazione di ristrutturazione e rifacimento del Castellani che di fatto non si discosterebbe molto da quella presentato già nel 2015 – prosegue l’incaricato di curare i rapporti istituzionali dell’Empoli – e che poi non fu realizzato per i problemi economici di uno dei soggetti che partecipavano al progetto ". Secondo questa nuova direzione presa dalla società di Monteboro, quindi, la speranza è quella di poter avviare i lavori già alla fine della prossima stagione sportiva. "Sfruttando la legge stadi, che conosco molto bene per averla portata avanti in prima persona ai tempi in cui ero ministro dello sport, atta a semplificare tempi e burocrazia – prosegue Lotti – dal momento in cui presenteremo il nostro progetto, l’amministrazione avrà tempo novanta giorni per riconoscere il pubblico interesse dello stadio è dare il bene stare ai lavori. L’impianto, infatti, che sarebbe concesso per un numero di anni al soggetto che propone il project resterebbe comunque un bene pubblico. Se questa decisione da parte dell’amministrazione dovesse arrivare in tempi ragionevoli, già a luglio 2024 potremmo aprire il cantiere con i primi interventi. Ovviamente i questi casi parlare di date può essere rischioso, ma quello che vorrei dire ai tifosi dell’Empoli è che abbiamo la voglia di fare e di fare bene ".

Tifosi che potrebbe a questo punto domandarsi: dove giocherà l’Empoli durante gli interventi al Castellani? "Da questo punto di vista ci teniamo a rassicurare tutti i nostri tifosi – spiega Lotti – perché questi mesi in cui prepareremo il progetto da presentare, ci serviranno anche per pianificare bene tutti i lavori in modo da non spostare da Empoli le partite casalinghe della squadra".

È palese come l’Italia sia rimasta decisamente indietro sulla questione ammodernamento degli impianti sportivi, rispetto ad altri paesi europei, Inghilterra e Germania su tutti, ma non solo, E chiaramente il piano che ha in mente l’Empoli Fc va proprio in questa direzione, ossia un vero e proprio restyling di un impianto ormai obsoleto, che possa essere fruito da tutta la popolazione, anche al di fuori della semplice manifestazione calcistica del week-end. "Il nostro intento è quello di realizzare uno stadio che possa essere vivibile sette giorni su sette da tutta la cittadinanza – afferma ancora Lotti – e proprio per questo abbiamo cercato partners che nel progetto si occupino soprattutto della parte legata ai servizi, connessi alla parte sportiva , di cui ci occuperemo direttamente noi. L’idea è infatti quella di avvicinarsi sempre di più a quei modelli europei di realtà simili alla nostra, in cui lo stadio è un punto di riferimento per tutta la comunità a 360°".