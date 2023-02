Restyling del bocciodromo Una nuova pista a primavera

Torna in auge il gioco delle bocce con i suoi "pallai". In decenni trascorsi tra sport e passatempo per tante persone, oggi da qualche parte va a riprendersi la sua dignità. Accade a Montespertoli. Nei mesi passati, si è visto che il Comune ha sostenuto il progetto di costruzione di una nuova pista (in luogo di uno dei due vecchi campi esistenti) per le bocce al Parco Urbano, lungo la Volterrana Nord. Ebbene: adesso siamo all’appalto e dunque ai lavori imminenti. Si cerca di stringere, in modo da essere pronti per la bella stagione ad attirare appassionati ovviamente non solo da Montespertoli bensì anche dai paesi vicini.

Stando al progetto, si tratta della realizzazione di una corsia regolamentare in sintetico per il gioco delle bocce da costruirsi appunto - questa la tabella di marcia ipotizzata dall’assessore Marco Pierini - "entro primavera" al Parco Urbano. Dunque ci siamo. Pierini è assessore ai lavori pubblici ma l’iter è seguito da vicino dall’assessore allo sport Paolo Vignozzi, che ha detto in sostanza che sono state raccolte varie richieste negli ultimi anni. Cioè: rinverdire una tradizione, quella delle bocce, che tra Chianti, Valdipesa e Valdelsa era molto robusta. La pista accoglierà anche le gare casalinghe della polisportiva montespertolese con la possibilità di organizzare tornei ufficiali. I lavori prevedono anche la realizzazione una rampa per consentire l’accesso all’area di gioco anche alle persone con disabilità.