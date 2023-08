Restauro Castello Montelupo Fiorentino: Tutto Pronto Nuovo Pavimento

Entra nel vivo l’operazione di recupero dell’antico quartiere di Castello, arrampicato su per la collina al cui sommo si trova la millenaria chiesa romanica di San Lorenzo: In merito ai lavori, dopo l’aggiudicazione dell’appalto, ora è avviato anche il subappalto per il fondamentale restauro delle pavimentazioni e delle strutture murarie di interesse pubblico. Quello di Castello è un quartiere suggestivo, di grande fascino per il visitatore più attento: è ‘patria’ del grande sculture del Rinascimento, Baccio da Montelupo, e ospita appunto la Prioria di San Lorenzo (insigne costruzione romanica del XIII secolo) e l’annesso Belvedere, di recente acquisito al titolo comunale. Tutto pronto allora per lavori determinanti per Montelupo: il sindaco, Paolo Masetti, già il mese scorso, aveva detto che da anni si aspettava questo momento. "Non è stato semplice - aveva aggiunto - ed è stato necessario posticiparne l’inizio ma adesso si sta per concretizzare finalmente il nostro impegno. Sono convinto che il centro di Montelupo acquisterà una nuova fisionomia e potremo finalmente valorizzare la parte storica del paese, recuperando la fruibilità del nucleo originario dell’abitato". "Ringrazio don Paolo Brogi e per suo tramite la Parrocchia – aveva aggiunto nell’occasione il primo cittadino – per la proficua interlocuzione che si basa sul comune obiettivo di valorizzare Montelupo e migliorare la qualità della vita degli abitanti".

Il progetto ha un valore di oltre 300.000 euro e prevede la sistemazione dei percorsi pedonali che interessano la parte alta del paese e in particolare della strada di accesso interna. Si procederà inoltre al consolidamento e al restauro del lato nord–ovest delle mura del Castello e della strada centrale interna; quindi alla realizzazione di parapetti a protezione dei punti critici dell’affaccio sul belvedere e alla sistemazione dell’illuminazione pubblica per la fruizione serale.

Andrea Ciappi