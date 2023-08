Residenti tra fiducia e scetticismo "Speriamo in un miglioramento Ma per via XI Febbraio serve di più"

EMPOLI

La fiducia c’è, ma anche (legittimo) scetticismo. I residenti ci vanno cauti. "Che in futuro ci sia un miglioramento? Ce lo auguriamo tutti. Ma finché anche la nostra zona non verrà presa in carico seriamente, è difficile rassicurare gli animi". Tra le strade rimaste forse un po’ in ombra rispetto al piano di riqualificazione illustrato dall’amministrazione comunale ce n’è una che negli ultimi mesi si è resa protagonista di siparietti per niente rassicuranti.

Le segnalazioni su via XI febbraio sono all’ordine del giorno. Come raccontato - e testimoniato con tanto di foto più e più volte - il parco è una distesa di cartacce, bottiglie di plastica e vetro. Lattine, cicche di sigarette, ma soprattutto siringhe usate e abbandonate alla vista e alla portata di tutti, soprattutto di bambini e animali. Chi in quella zona porta a spasso figli e cani, ad oggi è ancora molto preoccupato. "Gli interventi fatti fino ad oggi sono evidentemente insufficienti - dice Elisa Castellacci, giovane mamma che abita in via Tripoli - Il cartello no alcol? Non serve a niente. Non è un disincentivo. Il parcheggio multi piano è in preda al degrado. Non se ne fa una questione di sicurezza, perchè pericoli per la nostra incolumità non ce ne sono. Ma di igiene pubblica. Lo spaccio di sostanze è ormai cosa nota. Ci sono tossicodipendenti che vivono giorno e notte lì. Ben venga un piano di restyling, ma questa via è stata presa in considerazione?". Se non sono tossici sono giovani in cerca di “divertimenti alternativi“, come la bravata messa in atto da un gruppo di ragazzi che in una serata ventosa di inizio luglio scorso avevano acceso un fuoco sul tetto del parcheggio multipiano, dopo aver scavalcato la recinzione.

"L’area cani - racconta un’altra residente di via XI Febbraio - è una discarica a cielo aperto. C’è una brandina dove fino a qualche sera fa ci dormiva una persona: urlava contro i cani e rompeva le recinzioni". Segnalazione prontamente fatta al Comune e alla polizia municipale. "Ma poi? In quel giardino non ci sono né telecamere né presidi di sorveglianza. Bene occuparsi di marciapiedi e strade, aree pedonali e ciclabili, dando priorità alla zona stazione. Sicuramente utili arredi urbani nuovi e rastrelliere colorate. Ma siamo certi che siano misure sufficienti? La fiducia c’è. Ma anche (legittimo) scetticismo".

