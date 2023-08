Residenti furibondi a Vinci: "Rubinetti a secco senza preavviso"

VINCI

"Ci hanno tolto l’acqua per ore senza alcun preavviso. I nostri anziani hanno avuto difficoltà. Qualcuno si è organizzato con i secchi a sostituzione del wc, altri hanno preferito… il campo. Senza contare il disagio di chi è allettato e non può muoversi". Erogazione sospesa nella frazione di San Pantaleo all’Apparita di Vinci: a raccontarci la disavventura è Marco Brogi, che vive in via Luigi Pasqualetti. "Il disservizio è iniziato nella notte fra lunedì e martedì e si è protratto per tutta la giornata di martedì. Dopo la segnalazione, ci avevano garantito il ripristino per mezzogiorno. Ma non è successo. Le famiglie come la mia (mio padre ha 90 anni), con persone molto anziane hanno avuto grosse difficoltà". La rabbia dell’ex consigliere comunale è dettata non tanto dal disservizio ma dal mancato avviso. "Le piccole frazioni come la nostra, di appena 400 abitanti, sono di serie b. Ci saremmo aspettati almeno l’intervento di un addetto per avvertire la popolazione, in modo da limitare i disagi". "A causare le mancanze d’acqua - spiega, dalla sua, Acque spa - erano due perdite occulte, non immediatamente rilevabili dal telecontrollo. Le operazioni di localizzazione dei guasti si sono rivelate particolarmente complesse a causa delle caratteristiche del territorio e della lunghezza delle condotte a servizio della località Apparita. Si tratta infatti di tubazioni lunghe diversi chilometri che riforniscono gruppi di decine di utenze sparse in varie zone. Intorno a mezzogiorno, la squadra è riuscita a individuare le due perdite (una era situata sul fianco di un ponticello, in posizione complessa). Da quel momento sono iniziate le attività di riparazione". La prima si è completata intorno alle 14.30 con il ripristino del servizio per gran parte delle utenze. La seconda alle 17.30. "In questa occasione il gestore non ha provveduto con le comunicazioni scritte perché la serie di complicazioni ha reso l’interruzione idrica più lunga di quanto preventivato".