Rese pubbliche le liste provvisorie

Tempo di graduatorie, per sapere se a settembre i propri figli possono essere ammessi all’asilo nido. Il Comune di Vinci ha pubblicato quelle provvisorie per le ammissioni e le liste d’attesa per le sotto-graduatorie dei ‘grandi’ e dei ‘medi’ per i servizi educativi del nido d’infanzia Piccino Picciò e dello spazio gioco Piccoli a Villa Reghini, per l’anno scolastico 2023-2024. Per il nido d’infanzia Piccino Picciò la sotto-graduatoria dei ‘piccoli’ verrà pubblicata indicativamente entro la metà di giugno. Sarà possibile presentare eventuali ricorsi in merito al punteggio assegnato entro il 27 maggio. "La pubblicazione è un passaggio importante chi vuole avere questi servizi – spiega l’assessore Chiara Ciattini – Sia il nido d’infanzia che lo spazio gioco sono centri di eccellenza".