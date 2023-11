Renzo Fanfani e don Milani. Quegli incontri a Barbiana

Nel tempo istantaneo, del consumo immediato e del passaggio alla cosa successiva, si perde il senso degli effetti di lungo periodo, delle trame più profonde che sono all’origine delle cose che durano. E’ emerso venerdì, dalla memoria di don Mario Landi, attuale rettore del convitto ecclesiastico a Firenze, un tassello che mancava nella ricostruzione della vita di don Renzo Fanfani (1935-2017), parroco di Avane e non solo (leggere a riguardo la biografia scritta da Paola Sani), e cioè l’influenza di don Lorenzo Milani su di lui e su altri preti. Il particolare è emerso durante il convegno pastorale dedicato al priore di Barbiana a Firenze e Calenzano.

Landi, autore di ‘Tutto al suo conto’ (edizione San Paolo), è stato cappellano a Vicchio, a due passi da Barbiana, dal ‘64 al ‘66, ma già da seminarista, insieme a Serafino Ceri, saliva con frequenza dal priore, che teneva moltissimo al rapporto con gli altri presbiteri e soprattutto a quelli che lo sarebbero diventati.

Al convegno ha gettato luce sui nomi dei seminaristi che, nonostante divieti, andavano da lui: Renzo Fanfani, per l’appunto, con Giuseppe Pratesi, Giuseppe Socci, Giovanni Gamberi, Fernando Bardazzi, Alessandro Dini, Giovanni Baldi, Sergio Limberti, Mauro Bruni, Giancarlo Dallai, Romano Nencioli e Gualtiero Bassetti. Si aprono a questo punto nuove piste di indagine storica. Alcuni di questi seminaristi sono diventati poi preti operai. Curioso il fatto che don Renzo, molti anni dopo, abbia scelto per il ‘Giubileo avanense’ l’ingresso del Convitto ecclesiastico, ora guidato da don Landi, come Porta santa. Dunque quella di don Milani, che dedicò il suo ‘Esperienze pastorali’ ai missionari cinesi, è una presenza in filigrana da non trascurare sotto profili molto concreti.

Ieri a Calenzano don Pietro Wang Zhaoqun, cappellano della comunità cattolica cinese, ha parlato del bisogno di Vangelo che c’è tra i suoi connazionali che sono tra noi. Se solo orientiamo lo sguardo su questo territorio a Empoli ci sono 2.868 cinesi, 326 a Castelfiorentino, 1.856 a Fucecchio. La sindaca Brenda Barnini e il vicesindaco Fabio Barsottini, insieme a una delegazione del Comune di Empoli, sono in questi giorni in Cina per un patto di amicizia con la contea di Suichang.

Michele Brancale