Renzi replica: "Più rispettosi fossi un uomo"

"Se il presidente fosse stato un uomo, il consigliere in questione si sarebbe permesso di alzarsi e di depositare una paperella sul tavolo della presidenza?". È la versione di Romina Renzi, presidente del consiglio comunale, che non ha apprezzato il gesto di protesta messo in atto nella scorsa seduta del consiglio dal capogruppo della Lega Damiano Baldini. Quest’ultimo ha fatto sapere di aver protestato sostanzialmente contro l’atteggiamento mostrato dal presidente nei suoi confronti: e a suo dire non si sarebbe mostrata imparziale come richiederebbe il ruolo e gli ha anche tolto la parola più volte. "L’aula del consiglio comunale non è una sala giochi", il messaggio verbale con cui Baldini ha accompagnato la consegna del giocattolo. Un atto di protesta che Renzi non ha apprezzato dicevamo, interpretandola persino alla stregua di un’azione intimidatoria. E secondo la diretta interessata, anche la sua momentanea uscita dall’aula ha avuto un significato. "Mi sono assentata per dimostrare che se al mio posto ci fosse stato un uomo, gli animi dei consiglieri sarebbero stati diversi – ha aggiunto Renzi – forse più rispettosi della figura maschile". L’esponente della maggioranza è poi tornata sull’episodio che avrebbe dato il via alla protesta, ovvero i suoi continui richiami a Baldini durante la discussione relativa alla modifica dello statuto di Aquatempra. E ha motivato la scelta di togliergli la parola. "Invece di controbattere il tema all’ordine del giorno, il consigliere ha sprecato i minuti a sua disposizione per dibattere su temi che nulla avevano a che fare con l’argomento – ha chiosato Renzi – inutile che in consiglio comunale si presentino mozioni e atti da consiglieri che si riempiono di tante belle parole, se poi i fatti e i comportamenti sono questi".