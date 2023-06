Reliquie di Padre Pio Oggi c’è la messa con padre Guarino

MONTESPERTOLI

Prosegue la settimana eucaristico sacerdotale a San Donato a Livizzano, dove da domenica scorsa sono presenti le relique di Padre Pio: un saio, una benda del costato e un guanto. Oggi i fedeli potranno confessarsi dalle 10 alle 12. Alle 17.15 è in programma il santo rosario mentre alle 18 si terrà la santa messa presieduta da Padre Marciano Guarino. Domani si festeggia il XXV anniversario di sacerdozio di don Cristian Meriggi, parroco di San Donato a Livizzano e figlio spirituale di don Mario Boretti. Dopo il rosario delle 18.15, proprio don Meriggi presiederà la messa delle 19. Saranno presenti sacerdoti e rappresentati della comunità civile per festeggiare don Meriggi che, come don Boretti, è uno degli esorcisti dell’Arcidiocesi di Firenze. Seguirà un momento conviviale. Giovedì “Preghiamo per le Vocazioni”. Venerdì “Preghiamo Con i gruppi di preghiera di Padre Pio”: con la messa delle 21 presieduta da Monsignor Carlo Ciattini, Vescovo di Massa Marittima-Piombino.

Nella stessa serata avrà inizio la “Maratona Eucaristica” ossia un’adorazione continua fino alle 10 di domenica 11 Giugno. Lunedì 12 giugno verrà dato il saluto alle reliquie con messa alle 8 e benedizione.