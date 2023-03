Regolamento comunale Imu Cosa cambia con gli adeguamenti

Cambiamenti in arrivo per quanto riguarda il regolamento comunale dell’Imu. Il Consiglio ha appena approvato la delibera che ha introdotto gli adeguamenti del regolamento stesso ad alcune modifiche normative contenute nella legge di bilancio 2023 e che riguardano l’esenzione per immobili occupati abusivamente e le nuove modalità di pubblicazione della delibera aliquote sul portale del Mef. la stessa delibera ha inoltre recepito l’adeguamento della definizione di abitazione principale, in osservanza della sentenza della Corte Costituzionale del settembre scorso. Per quanto riguarda le prime due novità, si tratta di un aspetto molto tecnico - la pubblicazione sul portale - e di una norma che consente di avere l’esenzione se si è proprietari di un immobile che è occupato abusivamente. La novità forse più ’interessante’ riguarda l’adeguamento della definizione di abitazione principale stabilita dalla corte Costituzionale. Fino a settembre scorso, come è stato spiegato durante l’assemblea consiliare, la norma per avere l’esenzione dall’Imu prevedeva che i coniugi non separati e appartenenti allo stesso nucleo familiare possessori di due o più abitazioni dovessero scegliere quale fra queste adottare come prima casa e per quella sola richiedere l’esenzione dall’Imu. La sentenza della Corte Costituzionale considera la sopracitata norma come lesiva del principio di uguaglianza e ha stabilito che la norma stessa è incostituzionale. Quindi il requisito di residenza e dimora anagrafica per la prima abitazione si richiede al singolo possessore e non più al nucleo familiare. La delibera è stata approvata e resa immediatamente eseguibile con nessun voto contrario e tre astenuti.

Fran.Ca.