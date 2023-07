"Regnano incuria e abbandono"

"Sinistra incapace di governare le città del circondario dell’Empolese Valdelsa". E’ un affondo quello di Diego Crocetti, coordinatore comunale a Capraia e Limite,e Giuseppe Romano,capogruppo all’Unione, di Forza Italia. "La stazione di Montelupo-Capraia per la quinta volta in quest’anno è stata vandalizzata, ma anziché installare telecamere di videosorveglianza – spiega una nota –, si preferisce lasciarla con dei rattoppi, nella speranza che questo eviti nuovi danneggiamenti". E quindi: "Le operazioni di messa in sicurezza della stazione promesse a dicembre 2022 quando si faranno?". Ma non è finita: "Altro tasto dolente è il ponte tra Montelupo e Capraia che presenta buchi alla base dei plinti e crepe sull’impalcato". Infine: "L’incuria e l’abbandondi Capraia e Limite sono evidenti".