Regali in Pediatria da parte dei piccoli dell’infanzia Rodari

Regali per i piccoli degenti dell’ospedale San Giuseppe. I doni sono arrivati dalla Scuola dell’infanzia di Lazzeretto Gianni Rodari con i bambini che hanno portato i regali alla Pediatria. Il gruppo con le insegnanti e la rappresentante dei genitori è stato accolto dal dottor Fabrizio Masoni della Pediatria per conto anche del direttore del reparto, Roberto Bernardini. La donazione nasce da un progetto che le maestre della scuola dell’infanzia hanno portato avanti con i bambini, per trasmettere loro il senso e il valore del dono. Hanno proposto di pensare a chi è meno fortunato e si troverà a trascorrere le prossime festività lontano da casa. Da qui il desiderio di portare i doni ai coetanei ricoverati. La Direzione del presidio ringrazia la scuola,le maestre, i genitori, oltre naturalmente i bambini che con questo progetto hanno portato sorrisi e gioia in reparto.