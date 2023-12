"Regali di Natale ai bambini dell'Ospedale di Empoli"

EMPOLI

L’anno scorso erano degli ’gnometti’, stavolta tre oggetti in legno raffiguranti la natività, un pupazzo di neve e due orsetti che si abbracciano, oltre ad un volto di Babbo Natale realizzato all’uncinetto. Tutti rigorosamente fatti a mano. Si tratta dei classici pensierini, che insieme ad altri regali, l’associazione Il Torrino di Monterappoli ha donato anche quest’anno ai piccoli ospiti del reparto di Pediatria dell’ospedale San Giuseppe di Empoli. Come tradizione gli oggetti sono anche messi in vendita sia al Circolo Arci che in alcuni esercizi di Monterappoli così come alla Pasticceria Scarselli e al Bar Colombo a Ponzano, alle porte di Empoli. I 3mila euro raccolti lo scorso anno sono servito a dotare la Casa del Popolo di Monterappoli di un defibrillatore e a comprare del materiale didattico per l’asilo del paese. Allo stesso modo, quest’anno, il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di un ecografo da istallare in un ambulatorio solidale a Monterappoli, dove una volta a settimana anche chi è in difficoltà economica potrà fare questo tipo di esami. E una parte sarà devoluta come sempre al locale asilo, per potersi dotare del necessario materiale didattico.

Simone Cioni