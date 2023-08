Referendum sulla Multiutility "Raccoglieremo le firme necessarie"

Ci sono le date, i luoghi e le modalità per firmare. Obiettivo? Annullare la delibera con la quale il consiglio comunale di Empoli ha avviato l’ingresso nella neonata Multiutility, la holding di servizi della Toscana che vede protagonisti numerosi Comuni e nella quale sono confluite diverse aziende, tra cui Alia. Uno dei passaggi chiave avverrà nei prossimi mesi, quando la Multiutility sarà quotata in borsa. Un iter contro il quale si sono mossi numerosi partiti e gruppi di opposizione in tutti i territori che hanno seguito l’esempio empolese, ma con una differenza: qui è stato proposto un referendum che, sulla carta, potrebbe annullare per volontà popolare quanto votato a maggioranza in consiglio comunale. Tra i fautori della proposta referendaria ci sono i gruppi consiliari di Buongiorno Empoli e del Movimento 5 Stelle, ma ora fa parte della battaglia anche il comitato Trasparenza per Empoli, protagonista della campagna contro il gassificatore a Terrafino. Una mobilitazione che aveva indotto l’amministrazione comunale, per mezzo della sindaca Brenda Barnini, a dichiarare la contrarietà della città al progetto inizialmente presentato da Alia. E proprio martedì scorso a Marcignana, cuore pulsante della protesta contro l’impianto di gestione dei rifiuti, si è svolto un primo incontro per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione del referendum. Il primo passaggio, quello dell’ammissibilità del quesito, è stato già superato, ma adesso servono almeno 3.500 cittadini empolesi – pari al 10 per cento degli aventi diritto al voto – che sottoscrivano la proposta. Soltanto in questo modo sarà possibile andare avanti con l’iter burocratico e amministrativo. Si tratta di un percorso a ostacoli, complicato anche e soprattutto dalle prossime elezioni. Il referendum ha come obiettivo portare la città a fare un passo indietro sulla Multiutility ed in particolare sulla quotazione in borsa, ma i tempi sono strettissimi. Per raccogliere le firme ci sono 120 giorni, ma a preoccupare è soprattutto il fatto che nel 2024 si vota e che, da regolamento, non possono svolgersi referendum nello stesso anno in cui si rinnova il consiglio comunale. E’ quindi una corsa contro il tempo per arrivare alla consultazione entro la fine del 2023, ma è più verosimile pensare che la questione possa slittare addirittura al 2025, quando la quotazione in borsa sarà già avvenuta. "Noi comunque non ci fermiamo – dice il portavoce di Trasparenza per Empoli, Marco Cardone – perché crediamo sia importante informare la cittadinanza e perché, soprattutto, è bene sapere cosa realmente pensano gli empolesi di questa Multiutility. Un voto contrario al referendum, di fatto, annullerebbe la delibera". Le firme si raccolgono dal lunedì al sabato all’Urp del Comune di Empoli dalle 8 alle 13, ma anche tutti i sabati in piazza della Vittoria dalle 9 alle 12.30 e tutti i giovedì al mercato, in viale delle Olimpiadi angolo via Pentathlon, dalle 9 alle 12.30.

t.c.