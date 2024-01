Referendum, raccolte quasi 4.000 firme

Quasi 4mila firme. Per l’esattezza sono 3986 i cittadini che ci hanno messo la faccia, esprimendosi a favore del referendum abrogativo. Il nocciolo della questione è stato affrontato durante tutto il 2023: abolire la delibera del consiglio comunale sull’approvazione dell’operazione Multiutility per la creazione di una holding di servizi della Toscana. Agli empolesi, la possibilità di dire la propria sul tema dell’accorpamento di acqua, gas e rifiuti. Il comitato Trasparenza per Empoli può dirsi soddisfatto. Il quorum è stato ampiamente raggiunto. "Siamo andati oltre alle 3500 firme necessarie - spiega il portavoce del comitato Marco Cardone - Dall’Urp sono state contate 347 sottoscrizioni, le restanti sono frutto del lavoro svolto dai membri del comitato, con l’impegno in primis dei consiglieri comunali Beatrice Cioni, Leonardo Masi e Anna Baldi, in mesi di raccolte firme allestite in ben 45 appuntamenti".

Le firme risultate non valide sono state 157. "Un numero esiguo - ha sottolineato dal comitato, Gianni Casalini - Quattromila firme per una città come la nostra sono un gran risultato. È il 20% del corpo elettorale empolese che si è esposto su una questione che ritiene vitale". Per festeggiare il traguardo, il comitato organizza una cena sabato 27 gennaio al Circolo Arci di Marcignana. "Per dire grazie agli empolesi che si sono mobilitati - spiega Cardone - Il percorso da qui al 2025 è lungo, ma non ci saranno pause; ascolteremo, proporremo". Sfumata la possibilità del referendum nel 2023 infatti - non erano state depositate le firme richieste per l’indizione dello stesso nei termini previsti dal vigente regolamento - ora si guarda al 2025. Il referendum non potrà tenersi nel 2024 poiché non è possibile svolgere referendum nell’anno in cui si tengono le comunali. A tal proposito, Trasparenza per Empoli ha inviato alla sindaca Barnini una richiesta di adeguamento del regolamento. Il tema? L’accorpamento del voto per il referendum in occasione di altre tornate elettorali. Il comitato chiede che nel 2025 il referendum possa tenersi nella stessa data di altri appuntamenti elettorali. "Un vantaggio soprattutto per il risparmio". Potrebbero essere le Regionali. Secondo Trasparenza per Empoli, il regolamento approvato nel 2023 non segue quanto indicato dalla legge 267/2000, su cui è stato redatto lo statuto comunale. "Non c’è il divieto di unire il referendum ad altre tornate elettorali; per legge basterebbe evitare i livelli comunali, provinciali o circoscrizionali". Il referendum sarà tema di campagna elettorale. "Romperemo gli indugi non appena saranno formalizzate le candidature a sindaco di tutte le parti politiche - afferma Cardone - È certo che non compariremo in nessuna lista".

