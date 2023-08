Referendum contro la Multiutility Galletti (M5s) a Empoli: "Andate a firmare"

EMPOLI

L’obiettivo è fermare la quotazione in borsa della neonata multiutility e lo strumento è un referendum il cui quesito è già stato dichiarato ammissibile, ma che per modalità e tempistiche si preannuncia come una strada tutta in salita. La raccolta firme è partita nei giorni scorsi e tra i sostenitori ci sono anche diversi esponenti politici. "Sulla gestione dei servizi pubblici non possiamo accettare deleghe in bianco, senza il coinvolgimento attivo della cittadinanza, operando in modo da escludere ogni forma di profitto e lavorando per la salvaguardia, la tutela e l’economicità degli stessi – dice la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Irene Galletti –. Per questo invito tutta la cittadinanza di Empoli a recarsi ai banchetti e firmare per chiedere lo svolgimento del referendum". Tra i sostenitori c’è anche Mauro Valiani, vicino alla sinistra e già dirigente dei servizi di prevenzione dell’ex Asl 11. Nel mirino, anche per lui, c’è la volontà di quotare in borsa la holding. "Sostenere che solo con questo sistema si possono trovare le risorse che consentono di gestire i servizi è una colossale balla. Le alternative reali ci sono, come hanno ben riferito anche sindacati e associazioni dei consumatori. Ricorrere alla finanza, espone un bene essenziale come l’acqua a logiche speculative legate alla generazione del profitto per gli azionisti privati. Se passa l’operazione come oggi è prevista i Comuni non avranno più alcun ruolo, decideranno tutto i soci privati e il sindaco di Firenze". Questo nonostante la formale maggioranza della società (51%) sia destinata a restare dei Comuni. "Se riuscissimo a far tenere questa consultazione sarebbe un sasso nell’ingranaggio, utile anche per offrire un momento di ripensamento".