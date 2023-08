Referendum a Empoli: incontro a Marcignana con raccolta firme

Dopo l’approvazione del regolamento comunale, la questione referendum sulla Multiutility entra nel vivo. Martedì prossimo alle 21.30 al circolo Arci di Marcignana si terrà un incontro pubblico di informazione sul progetto Multiutility Toscana, quotazione in borsa e finanziarizzazione dei servizi acqua, rifiuti ed energia, incontro che è stato organizzato dal comitato cittadino Trasparenza per Empoli. "Parleremo con Varis Rossi – scrivono in una nota dal Comitato – del perché la quotazione in borsa sia la scelta sbagliata e di come poter valere tutti assieme sulle future politiche di sviluppo e gestione dei beni comuni primari, per evitare la loro privatizzazione". Nell’occasione sarà possibile firmare per la richiesta di referendum. Il Comitato Trasparenza per Empoli ricorda che si può firmare per la richiesta del referendum dal lunedì al sabato all’Urp in via del Papa dalle 8 alle 13; tutti i sabati in piazza della Vittoria dalle 9 alle 12.30 e tutti i giovedì al mercato in via delle Olimpiadi angolo via Pentathlon dalle 9 alle 12.30. Sempre nell’ambito del tema referendum, il consigliere di BuongiornoEmpoli, Leonardo Masi, risponde al segretario comunale del Pd, Lorenzo Cei, intervenuto nei giorni scorsi per difendere i consiglieri comunali del suo partito attribuendo alla commissione consiliare incaricata della stesura del regolamento referendario la responsabilità di averci impiegato troppo tempo. "Per i lavori della commissione – scrive Masi – come BuongiornoEmpoli abbiamo presentato una prima proposta di regolamento, su cui la Commissione ha iniziato i lavori, proprio per facilitare e velocizzare l’iter. Vorremmo inoltre ribadire che se la Commissione, per legge, è presieduta da un consigliere comunale di opposizione, la maggioranza della stessa è la stessa maggioranza che amministra la città, e di conseguenza ne può accelerare o meno i tempi di lavoro".