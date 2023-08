Reddito di cittadinanza "Serve una proroga per evitare il lastrico a tante famiglie"

Reddito di cittadinanza: la bufera politica ormai è scoppiata. Potrebbero essere 180 le famiglie escluse dal sussidio in tutto l’Empolese Valdelsa. Il Pd denuncia la gravità della sospensione per gli "effetti insostenibili che i Comuni e i servizi sociali si troveranno, da soli, ad affrontare" come ha dichiarato il sindaco di Empoli Brenda Barnini, responsabile Politiche Sociali e Welfare di Comunità del Pd Toscana. Nel frattempo il consigliere regionale Enrico Sostegni si impegna a presentare un’interrogazione.

E ora anche la Cgil dell’Empolese Valdelsa interviene manifestando preoccupazione per il futuro delle fasce povere del territorio. "Servono scelte diverse a sostegno di chi è in difficoltà - afferma Gianluca Lacoppola, coordinatore Cgil Empolese Valdelsa - Quanto sta avvenendo in questi giorni è il segno di come l’attuale governo pensi di fare cassa sui più poveri".

Un sms inviato dall’Inps per comunicare la fine del sussidio ed è l’inizio dell’incertezza. "Mediamente il reddito di cittadinanza - ricorda Lacoppola - era di 500 euro, un limite molto basso che dava giusto un po’ di sollievo a chi era in difficoltà. In molti hanno lamentato in passato che tale soglia potesse fare concorrenza a una eventuale offerta di lavoro. Chi lo dice però sta ammettendo che è disponibile ad offrire solo lavoro povero e sottopagato. L’idea che chi aveva il sussidio fosse uno scansafatiche senza voglia di lavorare è una offesa insopportabile che non tiene conto dei bisogni e delle fragilità delle persone". Tutelare le fasce più deboli della popolazione, una responsabilità che ora graverà ancora di più sui Comuni, ai quali però non si offrono le risorse necessarie per far fronte a questa emergenza sociale. "E’ già successo con il contributo affitti - continua il sindacalista - Il governo Meloni ha fatto saltare il Fondo nazionale per il contributo affitto, lasciando soli i Comuni a cercare le risorse per evitare di far esplodere una bomba sociale. Ora chiude il reddito di cittadinanza dicendo alle persone disperate di cercare sollievo nei servizi sociali, che però non hanno linee guida e in più soffrono di sotto organico strutturale a causa dei tagli degli ultimi anni. Una approssimazione operativa che rischiano di pagare le lavoratrici e i lavoratori che tutti i giorni si confrontano con le difficoltà delle persone".

C’è solo una cosa da fare: continuare a presidiare il territorio per raccogliere i bisogni dei cittadini in un momento storico estremamente difficile. "E’ quello che come Cgil Empolese Valdelsa continueremo a fare. Stiamo preparando la campagna nazionale di assemblee in cui il tema della lotta alla povertà dovrà avere un ruolo importante. Chiediamo al governo di tornare sui suoi passi e prorogare la sospensione del reddito di cittadinanza per evitare di gettare sul lastrico centinaia di migliaia di famiglie in Italia. E molte, troppe, anche nell’ Empolese Valdelsa". Y.C.