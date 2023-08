Reddito di cittadinanza Escluse 180 famiglie L’alzata di scudi del Pd "Effetti insostenibili"

Una mappatura puntuale sarà disponibile nei prossimi giorni. Ma stando alle prime stime - approssimative - considerato che in provincia di Firenze sono circa mille le famiglie ad aver perso il sussidio, nell’Empolese Valdelsa i nuclei familiari colpiti dalla sospensione del reddito di cittadinanza potrebbero aggirarsi intorno ai 150180. Anche a loro l’Inps ha inviato un sms con cui comunica lo stop all’erogazione del contributo straordinario. L’ultima rata, il 27 luglio scorso. E ora la palla passa ai servizi sociali dei Comuni che dovranno prendere in carico le fragilità economiche e sociali di chi vive in condizione di marginalità estrema.

In attesa di un quadro locale, con i numeri forniti dalla Società della Salute e una panoramica sulla situazione dell’Empolese Valdelsa, alza la voce il Pd. "La preoccupazione espressa dall’Ordine degli Assistenti sociali della Toscana, in merito alla sospensione del reddito di cittadinanza, è identica a quella dei Comuni che dall’oggi al domani si sono ritrovati a dover far fronte a un disagio individuale scaricato totalmente su di loro - ha dichiarato il sindaco di Empoli Brenda Barnini, responsabile Politiche Sociali e Welfare di Comunità del Pd Toscana - La modalità con cui il Governo ha deciso di realizzare questa mossa non accompagna le persone verso una prospettiva diversa, ma le lascia prive di sostegno, alla ricerca di risposte da parte delle amministrazioni e delle Società della Salute. La misura del reddito di cittadinanza poteva essere rivista e modificata, magari distinguendo il sostegno alla povertà e marginalità estrema dall’accompagnamento in percorsi di inserimento socio-lavorativo, come suggerito dal Pd nella scorsa legislatura. Ma non doveva essere cancellata. Il Governo Meloni adesso fa dell’interruzione del servizio una bandiera ideologica, a conferma di come non abbiano assolutamente in testa un’idea di Paese inclusiva". Sulla questione è intervenuto anche Enrico Sostegni. "La soppressione del reddito di cittadinanza? Grave e inaccettabile - ha commentato il presidente della commissione Sanità e politiche sociali insieme a Vincenzo Ceccarelli, capogruppo Pd - Le conseguenze rischiano di diventare insostenibili per chi si ritrova senza il sussidio da un giorno all’altro e anche per chi dovrà gestirne gli effetti sul territorio: i servizi sociali e i Comuni. Presenteremo un’interrogazione scritta per chiedere alla giunta regionale cosa intenda fare per sollecitare il Governo".

Jacopo Mazzantini, segretario del Pd Empolese Valdelsa, parla invece di indignazione "di fronte alla modalità con cui il Governo, con un mero sms, ha sospeso l’erogazione del sussidio a migliaia di famiglie, 26mila solo in Toscana". Mazzantini sottolinea anche che "il Governo Meloni, appena un mese fa, ha fatto saltare anche il Fondo nazionale per il contributo affitto e morosità incolpevole, un contributo istituito nel 2016 che negli anni è servito ad arginare gli sfratti e che nell’Empolese Valdelsa vedrà i Comuni sostituirsi con grandissima fatica al Governo per 750.000 euro così da sostenere più di mille famiglie".

