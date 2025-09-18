Recupero ex Shelbox: "Sbloccato il progetto"

"In giunta abbiamo fatto un altro passo verso un impegno preso con i residenti della zona: risolvere il rimpallo burocratico con Città Metropolitana per l’espressione dei pareri relativi al rifacimento dei due incroci stradali dell’area ex-Shelbox. E’arrivato il via libera della Regione, sono in corso l’elaborazione dei progetti da parte del proponente del Piano di recupero ex-Shelbox e della lottizzazione San Martino". Lo ha fatto sapere la sindaca Francesca Giannì, in merito alle attività collaterali all’operazione di iniziativa privata che dovrà dare nuova vita all’ex-azienda. Com’è noto, il progetto prevede in primis la nascita di un nuovo polo produttivo: sorgerà un’azienda di assemblaggio priva di impatti da un punto di vista acustico e ambientale. L’intera copertura sarà dotata di un nuovo impianto fotovoltaico da impiegare anche come ’comunità energetica’, ovvero fruibile da altre aziende oppure dalle famiglie che abitano nelle vicinanze. Nascerà inoltre una scuola di formazione professionale specializzata in meccanica, per offrire nuovi sbocchi a chi è alla ricerca di un’occupazione, mentre la zona più vicina all’ingresso dell’area avrà una destinazione commerciale, con servizi del terziario. Il maxi-intervento privato dovrà dare il via anche a un riassetto della viabilità: verrà realizzata una nuova rotatoria all’intersezione viale Zanini e viale Potente, oltre a un’area a verde pubblico e un percorso pedonale di collegamento con viale Potente, che passerà sotto la circonvallazione. Ed è proprio in quest’ottica, per cercare di ridurre i tempi burocratici legati agli enti pubblici competenti sull’area, che l’amministrazione comunale aveva avanzato una proposta a Regione Toscana. Che è stata accolta. "Abbiamo delimitato nuovamente i cosiddetti centri abitati di Castelfiorentino, per definire una volta per tutte la competenza. La nostra proposta specifica per questo tratto è la presa in carico al patrimonio comunale della SP4, proprio nel tratto interessato dai due incroci, per poter andare avanti con i recuperi senza ulteriori pareri da parte di Città Metropolitana – ha aggiunto Giannì – abbiamo ricevuto le osservazioni della Regione Toscana e nulla osta a procedere. Ed è stata approvata in priorità 1 la presa in carico della SP4, dal km 31 +150 al km 31 +850". E adesso, l’iniziativa (ri)passa ai privati.