Recupero ex-Aeronautica. Affidati i lavori di bonifica

Pochi giorni fa sono stati affidati i lavori di relativi all’intervento di bonifica delle pertinenze dei fabbricati interessati dalla rigenerazione edilizia, di demolizione e di ricostruzione legati ai lotti 4 e 5. E il recupero dell’ex-Aeronautica un po’ più vicino, con l’obbligo di completare il cantiere entro il primo trimestre del 2026. Un’operazione da oltre tre milioni di euro complessivi (buona parte delle quali provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza) volta a recuperare e a rifunzionalizzare l’ex-complesso. Al posto degli hangar inutilizzati e oramai completamente dismessi sorgeranno ad esempio degli spazi polivalenti per laboratori: il nuovo plesso attualmente composto da cinque edifici dovrebbe ospitare come detto anche associazioni che potranno organizzare attività culturali tramite un laboratorio culturale per l’arte fotografica, un laboratorio culturale per le arti visive, un laboratorio culturale per la musica e un laboratorio culturale per la danza.

"I lavori stanno andando avanti secondo i tempi prestabiliti. La priorità resta intanto quella di rispettare le tempistiche – ha commentato il sindaco Giovanni Campatelli (nella foto) – per quel che riguarda l’utilizzo dei nuovi spazi, l’idea resta quelli di riservarli alla cultura, all’associazionismo e allo sport".

G.F.