Recupero dell’ex ospedale C’è il via libera al progetto

Passi in avanti per il recupero dell’ala est del vecchio ospedale, nel cuore della città. È arrivato infatti il via libera al progetto esecutivo, un passaggio fondamentale per il recupero della porzione del complesso che affaccia su via Roma e su via Giovanni da Empoli. Si tratta di un intervento importante e molto atteso, per il quale è prevista una spesa di 6,5 milioni di euro. Gran parte dell’intervento – ovvero 5 milioni – sarà finanziato dal Pnrr, mentre l’altro milione e mezzo sarà coperto con risorse di bilancio tramite un mutuo.

Il progetto di recupero s’inserisce all’interno del più ampio intervento di rigenerazione urbana che interessa tutto il comparto sud del centro storico di Empoli, ovvero da via Giuseppe del Papa fino a via Cavour. La strategia degli interventi nasce con il progetto di innovazione urbana (Piu) nel 2016, ancora in corso di realizzazione.

L’obiettivo è ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale identificati nell’area, puntando a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, creando un complesso a vocazione pubblica completamente aperto ai cittadini. Nel blocco settecentesco dell’ex ospedale sono previsti: l’auditorium del Centro per le attività musicali e un’area per contenere gli spazi espositivi del museo archeologico e di quello paleontologico, oltre ad altre opere temporanee. Nel blocco su via Roma invece è prevista soprattutto la sede del centro per le attività musicali. La speranza, insomma, è che l’ex San Giuseppe possa diventare un luogo attrattivo, in cui l’architettura storica, i nuovi interventi architettonici, il design degli allestimenti e degli arredi esterni e interni, le luci e i materiali possano creare un corpus unico basato sulla qualità spaziale ed estetica di tutte le parti, senza prescindere però dalla funzionalità, dalla durevolezza, dalla sostenibilità economica e ambientale, dal risparmio energetico e dalla facilità gestionale.

"Il recupero del complesso dell’ex ospedale ci permette di restituire al centro storico una struttura riqualificata dal punto di vista strutturale ma soprattutto delle funzioni - sottolinea il sindaco Brenda Barnini - Questo progetto, che si inserisce all’interno del complessivo intervento di rigenerazione urbana che interessa buona parte del centro della città, conferma la capacità dell’amministrazione di intercettare finanziamenti importanti. Una capacità sostenuta dal grande lavoro svolto dagli uffici comunali che di fatto ci permette di offrire a cittadine e cittadini di ogni età nuovi servizi e nuovi spazi di socialità e incontro, da vivere come comunità".