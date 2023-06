Recupero della via Lucardese Il cantiere dei lavori al via domani

Via Lucardese in condizioni precarie: da domani cominciano lavori di ripristino di almeno parte del fondo stradale. Il tratto interessato (sino al 30 giugno) di Strada provinciale 79 è quello tra il km 0+572 e il limite del centro abitato di Montespertoli. Si devono eseguire i lavori sul cosiddetto tappeto di usura con prima la fresatura. In sostanza, è quella parte di strada che va dal centro abitato di Montespertoli fino ail museo del vino ai Lecci, un tratto purtroppo oggetto negli ultimi anni di cedimenti che hanno causato numerosi avvallamenti. Da parte sua, l’amministrazione comunale guidata da Alessio Mugnaini fa sapere che ci saranno alcune limitazioni alla viabilità per tutto il tempo in cui durerà il cantiere, la cui conclusione è prevista, come accennato, per il prossimo 30 giugno. Il senso unico alternato e il limite di velocità a 30 chilometri orari sono le modifiche previste che entrano in vigore, appunto, da domani. Anche la parte restante della via Lucardese (che si snoda lungo il crinale che da Montespertoli sale al Poggio di Lucardo) presenta delle criticità. E’ comunque una strada importante poiché collega Montespertoli alla zona di Certaldo, Tavarnelle e Barberino. Non solo: spesso viene presa tra le vie alternative tra l’area di Empoli e la Valdelsa per evitare i problemi creati dalla strada regionale 429.

Via Lucardese fa parte di un nutrito elenco di strade in condizioni difficili a causa delle numerose frane che interessano questo territorio. Di pochi giorni fa l’aggiornamento, con l’attenzione puntata sulla Sp 81 della Romita nel tratto tra San Pancrazio e Montagnana, e sulla via comunale di San Vincenzo dove si sono aperte grosse buche (se n’è parlato anche in consiglio). Elenco tuttavia assai più robusto: ne fanno parte le vie di Montelupo e di Botinaccio, la Sp 4 Volterrana in alcuni tratti (anche appositamente segnalati sul posto), in alcuni punti la via di San Piero in Mercato, certi tratti della strada di fondovalle del Virginio (Sp 80) tra Fornacette e Baccaiano. Frequenti in questi anni gli interventi di ripristino: via di Falagiana, di Poppiano, di Polvereto, più indietro nel tempo di Coeli Aula e anche della Sp 81 tra San Quirico e Montagnana…

Quello delle frane e della conseguente situazione della viabilità è un dossier sempre aperto a Montespertoli, dove - tra Comune e Città Metropolitana - si ipotizzano ormai non più interventi tampone bensì provvedimenti di ordine strutturale, come ha comunicato in consiglio comunale il vicesindaco, Marco Pierini, dopo l’interrogazione presentata in proposito da Progetto Montespertoli.

A.C.