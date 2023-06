Recupero del castello Comune e parrocchia siglano l’accordo per gestire gli spazi

Nuova vita alla parte alta del paese che, finalmente, potrà essere valorizzata. L’amministrazione montelupina e la parrocchia di San Giovanni Evangelista hanno firmato un accordo per il recupero dell’area del castello. Una superficie su cui dal 1100 si è sviluppato l’aggregato urbano intorno a tre cerchia di mura. Obiettivo dell’accordo è disciplinare l’uso dell’area in vista dell’inizio dei lavori. Il conto alla rovescia per l’avvio del cantiere è cominciato. Si punta a recuperare la vecchia viabilità pedonale di accesso all’area del castello in modo da permetterne un collegamento agevole con il centro del capoluogo e consentire una rivitalizzazione dei luoghi, anche in funzione turistica. Il contratto con gli affidatari è già stato firmato e lunedì 19 giugno verranno consegnate formalmente le aree affinché la ditta inizi i lavori. In vista di questo importante passaggio, il sindaco Paolo Masetti, in qualità di legale rappresentante del Comune, e don Paolo Brogi per la parrocchia di San Giovanni Evangelista hanno firmato un accordo per disciplinare l’uso del belvedere del castello. La parrocchia infatti è proprietaria di tutta l’area del castello (via del Castello e via dello Sdrucciolo): nel 2021 era stato sottoscritto un accordo in virtù del quale il comune ha acquisito il diritto di superficie per 49 anni. Visto che comunque tra il belvedere e la chiesa permane promiscuità, si è ritenuto opportuno condividere regole per l’uso degli spazi. Gli aspetti sostanziali dell’accordo sono due: l’accesso sarà esclusivamente pedonale, limitando i veicoli a quelli necessari per le funzioni religiose e saranno condivise le idee sulle attività da realizzare nell’area. La valorizzazione passerà anche dalla sistemazione del tratto finale della strada provinciale di Malmantile.

"Sono anni che abbiamo in programma questo intervento e a breve avvieremo i lavori - dichiara il sindaco Paolo Masetti - Non è stato semplice ma adesso si sta per concretizzare il nostro impegno. Ringrazio don Paolo Brogi e la parrocchia per la proficua interlocuzione che si basa sul comune obiettivo di valorizzare Montelupo e migliorare la qualità della vita degli abitanti". Ammonta a oltre 300mila euro la somma investita nel progetto che prevede la sistemazione dei percorsi pedonali, il consolidamento e restauro del lato nord ovest delle mura e della strada centrale interna così come la realizzazione di parapetti a protezione dei punti critici dell’affaccio sul belvedere.

Y.C.