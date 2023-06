Realizzato un nuovo pozzo Più acqua per la centrale Sventato il rischio siccità

Oltre 400 mila euro per migliorare il funzionamento della centrale idrica di Bassa e scongiurare il rischio siccità. Un investimento necessario a favorire una maggiore efficienza in termini di approvvigionamento idrico alla vicina centrale di potabilizzazione e garantire un ammodernamento complessivo dell’intero campo pozzi. Obiettivo raggiunto per Acque Spa che ha realizzato un nuovo pozzo nel comune di Cerreto Guidi, in zona Osteriaccia. Il progetto punta a incrementare la risorsa idrica disponibile a servizio della centrale della frazione di Bassa. Assieme al nuovo pozzo sono state realizzate anche le opere elettriche per il corretto funzionamento dell’impianto ed è stata posata una nuova condotta idrica che collegherà il manufatto all’acquedotto e quindi alla centrale idrica, distante circa un chilometro. Il punto scelto per la perforazione e la costruzione del pozzo "Bassa 6" era stato autorizzato dal Genio Civile: è stato individuato in base al contesto idrogeologico dell’area, fa sapere Acque, e in funzione della distanza adeguata a ottenere un buon incremento della risorsa a disposizione nella centrale di trattamento di Bassa. Dopo i collaudi, i controlli (e conseguente parere favorevole) dell’azienda sanitaria locale, superate le prove idrauliche utili a determinarne la portata ottimale, il nuovo pozzo è ora attivo.