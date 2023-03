’Reaching for the Stars’ agli Agostiniani

EMPOLI

La presentazione della mostra "Reaching for the Stars" fa tappa anche a Empoli e più precisamente nel suggestivo Cenacolo degli Agostiniani. L’appuntamento è per venerdì a partire dalle ore 17 con Ludovica Sebregondi, curatrice Fondazione Palazzo Strozzi e Martino Margheri, progetti educativi e public program Fondazione Palazzo Strozzi. La mostra, visitabile fino al 18 giugno, raccoglie oltre settanta opere dei più importanti artisti contemporanei italiani e internazionali, tra cui Maurizio Cattelan, Cindy Sherman, Damien Hirst, Lara Favaretto, William Kentridge, Berlinde De Bruyckere, Sarah Lucas, Lynette Yiadom-Boakye, per festeggiare i trent’anni della Collezione Sandretto Re Rebaudengo, una delle più prestigiose raccolte d’arte contemporanea a livello internazionale. Curata da Arturo Galansino, direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi, "Reaching for the Stars" esplora le principali ricerche artistiche attraverso una costellazione di opere esposte in tutti gli spazi di Palazzo Strozzi. Tra pittura, scultura, installazione, fotografia e video, la mostra esalta il dialogo tra il palazzo rinascimentale e l’arte contemporanea, proponendo ai visitatori un percorso alla scoperta delle grandi stelle dell’arte globale degli ultimi decenni.