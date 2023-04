Razzia notturna di volanti e computer di bordo: colpite dieci auto

Una volta se la prendevano con le autoradio, sottratte dalle auto e poi rivendute al mercato nero. Oggi l’obiettivo sono i volanti e gli schermi dei computer di bordo e dei navigatori. Il motivo pare essere legato alla carenza di pezzi di ricambio, dovuto alla crisi post Covid, che alimenta un business illecito in tutta Italia, ma quanto successo ieri notte a Castelfiorentino ha davvero dell’incredibile. Una decina di auto, tutte di grossa cilindrata, sono state prese di mira da una banda di malviventi che ha sottratto dal loro interno il volante e alcuni pezzi dei rispettivi computer di bordo. Il modus operandi è stato più o meno identico in tutti i casi: i ladri, nottetempo, sono entrati sfondando il lunotto posteriore e poi, una volta all’interno della vettura, hanno smontato i pezzi e se ne sono andati aprendo le portiere. I furti sono avvenuti tutti all’interno del centro abitato di Castelfiorentino, ma alcuni casi analoghi si erano verificati anche nei giorni scorsi a Empoli. Dietro potrebbe esserci la stessa mano. "Io – spiega uno dei derubati – avevo la macchina all’interno del mio giardino, anche se fuori dal garage. Hanno saltato il cancello e fatto quello che dovevano fare. Secondo me in meno di un quarto d’ora sono riusciti a smontare tutto e andarsene". Ad alcune auto hanno rubato soltanto il volante, mentre ad altre hanno fatto il servizio completo. I derubati, una decina in tutto, hanno fatto denuncia ai carabinieri. "Ma il problema vero – spiega ancora uno di loro – è che non sappiamo quando potranno ripararci la macchina per via della mancanza dei pezzi di ricambio".

E proprio questo pare essere il motivo per cui i malviventi se la prendono con volanti e computer di bordo: esisterebbe infatti un mercato nero in cui gli acquirenti riescono ad approvvigionarsi dei pezzi di ricambio in maniera decisamente più rapida rispetto ai normali tempi di attesa.

Tommaso Carmignani