Rassegna di Teatro e Musica a Empoli, "Il Paese dei Raccontatori" Inizia Stasera!

Tutto pronto. Si comincia. Il paese dei raccontatori, rassegna promossa da Giallo Mare Minimal Teatro, che si inserisce nel ricco programma del cartellone dell’estate empolese Stasera esco, promosso dal Comune di Empoli, debutta giovedì alle 21.30 ai giardini del Largo della Resistenza in scena L’omino dei sogni lettura recitata e divertente, testo di Renzo Boldrini, il testo è ispirato liberamente, dall’opera omonima di Gianni Rodari e da Quando avevo paura del buio di Mireille D’Allancé., interpretato da Alice Bachi. Il programma dedicato ai bambini e alle famiglie prosegue giovedì 13 luglio con Matuta Teatro in Una scarpetta per tre e il 20 luglio con Florian Metateatro in Il mio amico è un asino. Nel giardino del Torrione di Santa Brigid lunedì 10 luglio sarà la volta Ariele Vincenti inAgo capitano silenzioso, spettacolo ad ingresso gratuito nell’ambito di “Riprendiamoci la scena”, la rassegna di teatro e musica promossa da Cesvot.

Sempre al Torrione giovedì 20 luglio ci sarà Andrea Pennacchi con Piccola Odissea, mentre mercoledì 26 luglio Gad Lerner e Silvia Truzzi insieme ne Il sogno di Gramsci. E tanto altro ancora.