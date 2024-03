Rapina in pescheria a Vinci: minacciata la commessa, momenti di paura

Vinci (Firenze), 15 marzo 2024 – Un uomo a volto coperto fa irruzione in una pescheria a Vinci (Firenze), afferra per un braccio e minaccia la commessa, si fa consegnare il contenuto della cassa e fugge. La rapina è stata messa a segno nel pomeriggio.

È stata la commessa, ancora sotto choc, a chiamare il 112 Nue. Sul posto una pattuglia dei carabinieri. Il malvivente, secondo quanto ricostruito, ha minacciato la negoziante con un oggetto contundente. Bottino di 150 euro: era la somma in quel momento in cassa. L’uomo è fuggito. Per la donna nessuna ferita e tanta paura. Indagano i carabinieri della compagnia di Empoli.