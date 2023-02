Anziana rapinata in casa con lo spray al peperoncino da falsi tecnici

Tanti anziani sono finiti nel mirino dei malviventi (Foto di archivio)

Castelfiorentino (Empoli), 28 febbraio 2023 - Ancora una volta i nonni nel mirino dei malviventi. Questa volta a finire tra le grinfie dei rapinatori è una donna di 89 anni, residente nel comune di Castelfiorentino. Tutto è cominciato questa mattina, intorno alle 10.30, in quella che doveva essere una giornata come tutte le altre e che invece si è trasformata in un incubo con i malfattori che sono riusciti a fuggire con tutto l'oro di famiglia.

Secondo quanto ricostruito, alla porta dell'anziana di donna, hanno bussato due uomini che si sono presentati come tecnici del gas. Con la scusa di dover effettuare dei controlli si sono quindi introdotti nell'abitazione. Dopo averle spruzzato dello spray urticante sul viso, si sono fatti indicare la cassaforte e, nel giro di un pugno di secondi, l'hanno aperta con una fiamma ossidrica, asportando dei monili in oro che la donna aveva custodito gelosamente. Il valore complessivo del bottino è ancora in corso di quantificazione. I due malviventi, dopo aver arraffato l'arraffabile, sono fuggiti a piedi per le vie limitrofe facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno visitato la donna, la quale non ha riportato lesioni. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Empoli.