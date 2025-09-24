Raid incendiario nella notte. Sacchi di rifiuti sotto le auto e innesco delle fiamme: macchine ridotte a carcasse

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Empoli

CronacaRaid incendiario nella notte. Sacchi di rifiuti sotto le auto e innesco delle fiamme: macchine ridotte a carcasse
24 set 2025
REDAZIONE EMPOLI
Le fiamme sono divampate in diverse strade della città a partire dalle 3. Danneggiate tre vetture

Vigili del fuoco

Empoli, 24 settembre 2025 – Notte di fuoco in città. A partire dalle 3, i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, sono intervenuti per una serie di incendi che hanno interessato sacchi della raccolta differenziata posizionati sotto alcune automobili.

Primi interventi

Il primo allarme è scattato in via Lucchese, fino a via Alamanni, dove una vettura è rimasta parzialmente danneggiata. Poco dopo, nel raggio di un centinaio di metri, le fiamme hanno colpito due auto in via Empoli Vecchio e in via Livornese. Un ultimo episodio si è registrato in via Beato Angelico, dove è stato necessario l’intervento della squadra dei vigili del fuoco di Castelfiorentino.

Indagini e sicurezza

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato i pattugliamenti e le indagini per chiarire la dinamica degli episodi.

