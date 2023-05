Ragazzo morto nel Tevere, la battaglia della famiglia non si ferma

Mentre l’avvocato Luigi Fornaciari Chittoni sta lavorando al ricorso per portare il giallo del Tevere davanti alla Corte europea per i diritti dell’uomo, la battaglia della famiglia prosegue su un altro fronte. Lidia Speri, la madre di Federico Carnicci (nella foto), ha scritto alla trasmissione ’Chi l’ha visto?’ per riaccendere l’attenzione sui lati oscuri della vicenda. Per la giustizia il caso delle morte di Carnicci è chiuso. Anche la seconda indagine è terminata con l’archiviazione da parte della procura di Roma. Ma per la famiglia e il suo legale si tratta di un caso sul quale le zone d’ombra sulle quali far luce sono tante e sono importanti. Carnicci, 27 anni, operaio che viveva tra Santa croce e Fucecchio, nel 2015 decise di andare a Roma a fare un’esperienza di strada con un gruppo di punkkabestia. Una notte scomparve. Dieci giorni dopo il fiume restituì il corpo. L’avvocato Chittoni aveva portato davanti al gip investigazioni difensive chiedendo nuove indagini e una nuova autopsia.