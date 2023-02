Ragazzi invisibili, i primi della classe

FUCECCHIO

La professoressa Nicole Riva sarà ospite domani alle 19 alla libreria Blume di Fucecchio, per presentare il suo libro "Ragazzi invisibili". La storia parla di Penelope, una docente precaria che ha come sogno nel cassetto quello di aprire una scuola privata professionale senza precedenti, attenta ai bisogni degli studenti e con una retta accessibile anche a chi proviene da famiglie con scarsa disponibilità economica. Il suo sogno diventa realtà quando vince un bando dell’Unione Europea e ottiene i finanziamenti per il suo progetto: l’Istituto per i Servizi Alberghieri "Le Città Invisibili".

Penelope si occupa personalmente delle ammissioni. Tra gli studenti selezionati spiccano alcuni ragazzi che fino a quel momento erano sempre stati tra gli ultimi, i derisi, gli emarginati, i diversi, gli "invisibili", appunto. Nata a Bergamo, Nicole Riva vive a Firenze da 12 anni ed è professoressa precaria di italiano, storia e geografia dal 2018. Precedentemente ha insegnato italiano come lingua straniera in una scuola privata e in un centro di accoglienza. Dal 2020 ha aperto un profilo Instagram, dove si occupa di divulgazione a tema Scuola. La prenotazione all’incontro (ragazzi da 14 anni e adulti), è obbligatoria sulla piattaforma online forms.gle.