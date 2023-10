Ragazzi in cerca di un futuro. Uno su cinque non studia né lavora. Numeri in aumento: scatta l’allarme

Irene Puccioni

EMPOLESE VALDELSA

Un giovane su cinque non studia, non lavora, né frequenta un corso di formazione. I Neet, acronimo inglese di Not in education, employement or training, sono un fenomeno preoccupante nell’Empolese Valdelsa dove si registrano percentuali addirittura superiori – siamo al 20 per centro della popolazione giovanile – rispetto alla media regionale, che si attesta al 18,7 per cento. Sono queste le ultime stime fornite da ActionAid e Cgil, che aggravano il quadro rispetto a cinque anni fa, con un aumento in Toscana di 5mila giovani che si trovano nella condizione di non aver trovato la propria ’strada’, che sia formativa o occupazionale.

A questo si lega direttamente il tema della cosiddetta dispersione scolastica. Dalla frequenza irregolare, alle ripetenze, ai ritardi nel conseguimento del diploma, che portano spesso a un prematuro abbandono dell’iter di istruzione e formazione. A livello territoriale, la sorpresa negativa è che – stando ai dati dell’Osservatorio regionale educazione e istruzione – l’Empolese Valdelsa, rispetto alle 35 zone educative toscane, si colloca agli ultimi posti delle graduatorie per ben tre volte nell’ultimo quinquennio con un indice di criticità, definito dall’incrocio dei ritardi e degli esiti negativi nella scuola secondaria di primo grado (medie) e di secondo grado (superiori), che raggiunge il massimo livello, ovvero il livello 4. Nell’ultimo anno scolastico disponibile, 20212022, il dato degli esiti negativi nelle scuole di secondo grado dell’Empolese Valdelsa, seppur migliorato, è al 14,07 per cento: solo Prato e Pistoia riportano dati peggiori.

I nostri studenti finiscono in fondo alla classifica anche rispetto al voto finale ottenuto all’esame di maturità. La media dei voti del diploma si attesta, infatti, al 79,31, ed è migliore solo a quella del Mugello. Infine, gli studenti che si diplomano nell’arco di cinque anni corrispondono appena al 51,82 per cento: anche in questo caso si tratta della percentuale più bassa dopo quella della zona pratese, con un picco in negativo del

33,86 per cento negli istituti professionali, seguito dal 46,88

per cento degli istituti tecnici e

dal 71,58 per cento dei licei.

Nell’anno scolastico appena concluso, in alcuni istituti della zona, metà dei respinti non sono stati neppure scrutinati, a causa delle troppe assenze accumulate nel corso dell’anno scolastico. Per contrastare il crescende fenomeno dei Neet è in partenza un progetto per capire, orientare e creare nuove opportunità. Si chiama Dum, acronimo di ‘Diamoci una mossa!’, e si tratta di un’iniziativa che il Comune di Empoli, in collaborazione con il consorzio COeSO Empoli, realizzerà con il coinvolgimento di un’ampia rete di partner territoriali. Dum è stato selezionato al termine dell’intenso percorso formativo promosso da Anci, in accordo con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, tramite il bando “LINK! Connettiamo i giovani al futuro”, risultando primo nella graduatoria della fascia B, ma anche quello con il punteggio più alto a livello nazionale.